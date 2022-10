Amazone Doortje Gorter wint weer na operatie paard

,,Dat was even schrikken", zei Gorter. ,,Het liep fantastisch, je denkt al aan de volgende promotie en dan sta je plots aan de kant. Geen wedstrijden meer, maar afwachten of het ooit nog goedkomt. Na de operatie mocht ik met Emello alleen maar stappen aan de hand. Enkele maanden geleden hebben we de draad weer opgepakt. Deze overwinning is een opsteker en lijkt het einde van die vervelende periode. Daar ben ik ontzettend blij mee.’'

,,Emello is ook een fijn paard om te rijden", vervolgde de Bevelandse. ,,Ze pakte de draad meteen goed op, was heel de proef op mij gefocust en liet zich fijn sturen. Ze liep met veel kracht vanuit het achterbeen mooi verzameld bergopwaarts en liet zich in de galop erg mooi zien. Emello liet vandaag weer zien dat ze alles in zich heeft wat een dressuurpaard nodig heeft. Vier jaar geleden zijn we begonnen in M. Nog één puntje en we maken de overstap naar het Z-Licht.’'

Ryan van der Veeken was de spekkoper bij de tweedaagse in Heinkenszand. De ruiter uit Lewedorp stuurde de imposante, vijfjarige ruin My Brand in de klasse M1 vier keer op rij naar de overwinning. ,,My Brand is mijn eerste eigen paard. Ik heb hem een jaar geleden gekocht en hij was toen net zadelmak. Hij is heel werkwillig en gemakkelijk te rijden. Een paard met de ‘motor’ van achter, met veel aanleg voor verzamelen en heel los door het lijf bewegend.’’

In de klasse L1 stuurde Van der Veeken de zwartbonte Neandro Gp ook nog twee keer op rij naar een afgetekende overwinning.