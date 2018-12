Amazone De Frel gooit als pupil van Van Grunsven het roer om

Eckel en Van Geyt snel uitgescha­keld in Egypte

3 december HURGHADA - Het Hansweertse koppel Sylvia Eckel en Ronald van Geyt is in de pré-prékwalificatie van het laatste wereldbekertoernooi van dit kalenderjaar uitgeschakeld. In het Egyptische Hurghada mogen ze na één speeldag hun biljart-outfit weer in de koffers stoppen en het toernooi verder in vrije tijdskleding volgen vanaf de tribune.