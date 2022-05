Amazone Anniek van der Linde stuurt dominante ruin naar de winst in Clinge

Van der Linde is goed te spreken over de achtjarige schimmel: ,,Ik heb Jorezzo als tweejarig groentje gekocht, zelf zadelmak gemaakt en opgeleid. Ik heb nooit iets geforceerd en ben er altijd zuinig op geweest. Dat betaalt zich nu uit. Je kunt ook aan alles merken dat Jorezzo een echt springpaard is. Hij denkt in het parcours goed mee, wil altijd naar de overkant en geen fout maken. Hij is heel dominant, maar wel goed te rijden.’'

Belgische veelvraat

De pas veertienjarige Belgische Janne Caals bleek voor haar concurrenten een ware plaag. Zij won alles wat er voor haar te winnen was. Met een foutloze barrarragerit in 35,85 seconden leek voor Josee de Vetter uit Heikant en de Arezzo-dochter Quite Cute in de 1,10m rubriek de buit binnen. Maar het laatste woord was aan Janne Caals. In een adembenemende rit stuurde ze de merrie Leffe in 29,24 naar de winst.