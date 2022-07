Als 12-jarige vond Manon zeezwemmen doodeng, nu geniet ze van de woeste golven

Eloy Raas heeft de smaak helemaal te pakken, ook in Yerseke

YERSEKE - In de eerste wedstrijden van het seizoen grossierde Eloy Raas uit Goes in ereplaatsen, maar de overwinningen in het TMZ-circuit gingen aan zijn neus voorbij. Met die trend heeft hij de afgelopen weken rigoureus gebroken.

