Almere is geslaagde laatste test Baldé voor Hawaii

Diverse andere Zeeuwen voltooiden in Almere de hele triatlon. Sander d'Hont uit Sint Jansteen debuteerde op deze afstand met een finishtijd van 9.55.50. Ook Persijn van de Veire uit Vlissingen zwom 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en liep daarna nog een marathon. Hij kwam aan in 10.33.17. De Thoolse Emese Timmermans won in de categorie V20, waarin ze overigens wel de enige deelneemster was. Haar tijd was 12.44.18.