Alles wat je moet weten over de Scheldeprijs in Terneuzen

Unieke score voor Dallinga, maar hij plaatst zich niet voor hoofdtoer­nooi

Berry Dallinga kende een bijzondere ervaring in de voorlaatste kwalificatieronde van de Grand Prix in Doetinchem. Zijn partij tegen Rens Hoeba won hij met de unieke score van 25-0, in 20 beurten. Tegenstander Hoeba raakte geen bal terwijl de hotelhouder uit Sluiskil sterk speelde en doorlopend scoorde.

4 april