Alleen Geluk en Nijpjes kunnen nog in beetje in het spoor van veelvraat Bosman blijven

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Seth Bosman was de koning van de Lichte Tour op de zesde editie van de driedaagse It’s all Dressage in Nieuw- in Sint Joosland. Na zeges in de Prix Sint George en Intermediate I zette de professional uit Groesbeek zondag met de merrie Flora de Mariposa RS2 OLD met de overwinning van de finale Kür op muziek Intermediate II de kroon op het werk.