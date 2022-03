Alle mogelijke routes van TOP op een rij; als, dan, mits, maar...

ARNEMUIDEN - Stel dat TOP Arnemuiden negen (!) nacompetitieduels moet spelen, hoe loopt die route dan? En hoe kan het dat het team van coach Edwin Coppoolse nog in drie klasses kan terchtkomen? Een uitleg.

Eerste ronde play-offs

Als nummer 1 van de hoofdklasse Ab treft TOP de nummer twee van de hoofdklasse Aa, Avanti uit Pijnacker. Dinsdagavond eindigde de eerste ontmoeting in 25-18. Zaterdag is de return. De winnaar is de ploeg die over twee duels het beste resultaat haalt. TOP mag dus met 6 punten verschil verliezen. Mocht TOP met precies 7 punten verschil verliezen, dan volgt een verlenging van 5 minuten. Daarna kan zelfs nog 5 minuten verlengd worden.

Wint TOP de tweekamp met Avanti?

Dan volgt een best-of-three met Unitas (Harderwijk) of Mid Fryslân (Akkrum). Dinsdag eindigde het duel Mid Fryslân-Unitas in 17-19.

Het schema is dan:

Dinsdag 5 april: TOP Arnemuiden-Mid Fryslân/Unitas

Zaterdag 9 april: Mid Fryslân/Unitas-TOP Arnemuiden

Dinsdag 12 april: eventueel derde wedstrijd op neutraal terrein

De winnaar gaat naar de HOOFDKLASSEFINALE (zie verderop), de verliezer is klaar en speelt volgend seizoen in de TUSSENKLASSE.

Verliest TOP de tweekamp met Avanti?

Dan volgt een best-of-three met Tempo (Alphen aan den Rijn) of Nieuwerkerk (Nieuwerkerk aan den IJssel).

Het schema is dan:

Dinsdag 5 april: TOP Arnemuiden-Tempo/Nieuwerkerk

Zaterdag 9 april: Tempo/Nieuwerkerk-TOP Arnemuiden

Dinsdag 12 april: eventueel derde wedstrijd op neutraal terrein

De winnaar gaat naar de TUSSENKLASSE, de verliezer naar de HOOFDKLASSE.

HOOFDKLASSEFINALE

TOP heeft hier ervaring mee. In 2016 haalde het team deze wedstrijd, waarin het verloor van het Eindhovense DSC. Mocht het weer zover komen, dan kan TOP datzelfde DSC wederom treffen. AW.DTV (Amsterdam), HKC (Hardinxveld-Giessendam) en GKV (Gorinchem) zijn ook nog in de race. De wedstrijd is op neutraal terrein op (waarschijnlijk) 16 april.

De winnaar van de hoofdklassefinale is klaar en plaatst zich rechtstreeks voor de Korfbal League. De verliezer gaat door naar de degradatieplay-offs van de Korfbal League. Hierin is de tegenstander KCC (Capelle aan den IJssel) of Groen Geel (Wormer).

Het schema is dan (waarschijnlijk):

Dinsdag 19 april: TOP Arnemuiden-KCC/Groengeel

Zaterdag 23 april: KCC/Groengeel-TOP Arnemuiden

Dinsdag 26 april: TOP Arnemuiden-KCC/Groengeel

De winnaar speelt volgend seizoen in de KORFBAL LEAGUE, de verliezer in de TUSSENKLASSE.

NB: Doordat TOP afgelopen zaterdag bovenaan in de poule eindigde (na protest bij de bond), heeft het in de hele serie thuisvoordeel. TOP hoeft geen verre uitduels te spelen op dinsdagavond en begint steeds in de eigen hal aan een serie.