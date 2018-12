Aimée Schoe in de achtervolging na verkeerde bandenkeuze

Hans Peter Minderhoud breekt in Mechelen record na record met Glock's Dream Boy

8:38 MECHELEN - Beter kon Hans Peter Minderhoud het jaar niet uitluiden bij Jumping Mechelen. Vrijdagavond was de uit Westkapelle afkomstige ruiter met Glock’s Dream Boy al de beste in de wereldbeker Grand Prix, zaterdag volgde winst in de kür op muziek.