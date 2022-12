Adwin Hoondert gooide z'n leven om: nu ontspannen naar Dakar Rally

Hoondert kijkt vooruit op de rally in Saoedi-Arabië in zijn nieuwe werkruimte, die allerminst af is. In 2021 verkocht hij na 35 jaar zijn eigen bedrijf, Hoondert Staalbouw, aan een investeerder. Drie maanden geleden streek hij neer in een relatief kleine loods, iets verderop in Kapelle. Waar hij voorheen directeur was van een grote onderneming, heeft hij nu nog maar één persoon in dienst. ,,Ik was het op een gegeven moment zat”, legt hij zijn stap uit. ,,Stikstof, PFAS, ik was de hele dag met allemaal nieuwe regels aan het stoeien. Ik was 55 en dacht: wil ik dit nog tien jaar?”