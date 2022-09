Ada Geuze wint marathon Antwerpen in dik persoonlijk record

Okbazgi Kidane uit Poortvliet deelt Kustloop het beste in

Okbazgi Kidane, geboren in Eritrea en wonend in Poortvliet, legde de halve marathon in Vrouwenpolder zaterdag als snelste af in 1 uur, 13 minuten en 56 seconden, voor Danny Huibregtse en Carsten Kok. Bij vrouwen was Leonie Ton na haar heupblessure weer terug aan het lopersfront en won meteen, voor Monica Sanderse.

4 september