Acrogym van hoog niveau in bomvolle sporthal in Zierikzee

Gymnastiekvereniging Delta Sport organiseerde voor de vijfde keer de Open Zeeuwse Acrokampioenschappen (OZAK) met internationale deelname. Met een recordaantal deelnemers van 400 sporters, verdeeld over 180 teams, werd de sport in het Laco Sportcentrum in Zierikzee op allerlei niveaus uitgevoerd.

,,Acrogym is een combinatie van acrobatiek, dans en turnen’’, legde organisator Kees Verkerke uit. ,,Het is weliswaar niet olympisch maar de sport opereert wel op internationaal niveau.’’ Zo was Nora Blok uit Goes onlangs actief op het wereldkampioenschap in Baku. Verkerke: ,,Vooral de samenwerking in duo’s en trio’s is zeer belangrijk en vele oefeningen moeten met hoge elementen en dans vooral synchroon worden uitgevoerd.’’

In Zeeland wordt door enkele verenigingen Acrogym aangeboden. De teams van Forza Goes, VTV Vlissingen, Thor uit Sas van Gent en Delta Sport Zierikzee zorgden voor mooie prestaties tussen de vele Nederlandse en Belgische teams. Een aantal teams uit Zeeland komt in de hogere categorieën uit. Zo wist het Delta Sport/Alianza team, met Babette Verkerke en Saphira van Dam, het OZAK te winnen. De oefeningen balans en tempo in hoog leverden een jurycijfer van 48.250 punten op. De limiet voor deelname aan de NK-finale lag op 45.000 punten.

In de C-categorie senioren won het Delta Sport-trio Daphne Rotte, Yarah Zoutewelle en Yara Schot naast de Zeeuwse titel ook de bronzen plak bij de OZAK. Ook wist Amy Leijten samen met Faya van Wensen de Zeeuwse titel te winnen en pakten ze een tweede plaats overall. In de D-categorie waren de Zeeuwse teams toonaangevend met vele podiumplaatsen voor Delta Sport, Forza Goes en Thor. VTV Vlissingen won verschillende medailles in de E-categorie. In totaal werden veertig podiumplaatsen behaald, waarvan twintig gouden plakken.

Tweede plaatsingswedstrijd turnen

Bij de tweede plaatsingswedstrijd turnen in Kaatsheuvel wist Kaylee Kwakkelaar van DIOS Souburg haar Brabantse opponenten te verslaan bij de jeugd meisjes. Zij pakte goud, terwijl Angela Bos van MTV Middelburg plaats drie op hetzelfde podium bezette. Bij de jeugd meisjes H eindigden drie turnsters samen op de eerste plaats. Romy Prior van VTV Vlissingen moest het goud delen met concurrenten uit Drunen en Sprang-Capelle. Dankzij een goede wedstrijd met nieuwe elementen in haar programma turnde Feline Joziasse van MTV Middelburg naar een derde plaats. Succes was er ook voor Quinty van der Wekken van Delta Sport, die zilver haalde. Een tweede plaats was ook weggelegd voor Amira Dieleman van EMM Terneuzen, terwijl clubgenote Dena Wauters een bronzen medaille pakte.