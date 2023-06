Acro-trio van Delta Sport pakt zilver tijdens NK-finale

Zeeuwse kickbok­sers Kappetijn en De Vries geven hun visite­kaart­je af tijdens Enfusion 123 in Alkmaar

Twee Zeeuwse kickboksers gaven zaterdagavond tijdens het groots opgezette evenement Enfusion 123 hun visitekaartjes af. In Alkmaar rekende Robbie Kappetijn in de B-klasse tot 90 kilogram overtuigend af met de Griek Kiril Dimitrov. Kort daarna was het de beurt aan Thian de Vries. De vechter uit Borsele won in de tweede ronde op knock-out van Chahid Chaquibi.