Achtste nederlaag Swift, degradatie weer een stap dichterbij

Het wordt dringen onderin de topklasse voor Zeeuwse tennis­teams

VLISSINGEN - In de topklasse gingen de tennissers van het Terneuzense Animo in Etten-Leur met 6-0 onderuit tegen TC Etten. Het Aardenburgse Sjef hield in Krimpen aan den IJssel een puntje over aan de ontmoeting met landskampioen TC Krimpen. Hekkensluiter MLTC uit Middelburg had een vrij weekeinde.

1 mei