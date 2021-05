Achterneef van Jan Raas bewandelt zijn eigen weg in het wielerpeloton

Munter verliest met VCN en is koppositie in degradatie­pou­le kwijt

9 mei CAPELLE AAN DEN IJSSEL Met nog één wedstrijd in het verschiet verspeelden de volleybalsters van Laudame Financials/VCN de koppositie in de degradatiepoule van de eredivisie. De formatie van de Zeeuwse staf Ivo Munter en Ard Kramer verloor in een rechtstreeks duel in eigen huis met 2-3 van medekoploper FAST, dat door die zege met een punt meer aan het laatste duel begint.