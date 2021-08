Achtbaan van zilveren roeier Corné de Koning smaakt naar nog meer loopings

Handballer Houtepen grijpt met Oranje net naast Europese titel

22 augustus RIGA - Handballer Thomas Houtepen is er met het Nederlands team niet in geslaagd om zich tot Europees kampioen voor spelers onder de 19 jaar te kronen. In de finale was Montenegro -opnieuw- met nipte cijfers te sterk voor Oranje. Nadat Montenegro in de poulefase al met 31-30 had gewonnen trok het Balkanland in de finale met 30-28 aan het langste eind.