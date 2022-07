Aanvoerder Thomas Houtepen leidt Oranje onder 20 naar EK-brons

Stormvo­gels doet stap terug; club gaat door in reserve­korf­bal

WESTKAPELLE - De korfballers van Stormvogels komen vanaf volgend seizoen uit in een reserveklasse. Tot dat besluit is overgegaan omdat de seniorenselectie van de club uit Westkapelle steeds kleiner werd, waardoor de sterkte er ook van afnam. ,,We hebben nu gekozen voor een duurzame oplossing”, zegt voorzitter Stefan Quist.

