79.000 euro aan prijzengeld in Hulst (en nog 11 dingen die je moet weten over de Vestingcross

Oran­je-selectie voor Hulster Vesting­cross: Mathieu van der Poel is erbij

Wat al verwacht werd, is sinds maandagochtend zeker: Mathieu van der Poel rijdt zondag de Vestingcross in Hulst. Hij is één van de veertien mannen die door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd zijn voor de wereldbekerwedstrijd in Hulst.

21 november