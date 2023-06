75 jaar tennis in Middelburg en Sint Jansteen: MLTC werd de grootste, Smash wacht juist even met groeien

OVERZICHT Kampioen Ondo schrijft geschiede­nis met promotie naar de hoofdklas­se

De korfballers van Ondo hebben zaterdag in de kampioenswedstrijd de kroon op het werk gezet. Met de nodige spanning in de benen sloeg de ploeg uit Sint Laurens na rust de finale slag bij Kios en werd de ploeg kampioen in eerste klasse E. In de tweede klasse stijgt de spanning in het degradatie-driekamp tussen Blauw Wit, Togo en Seolto naar het kookpunt.