5000 deelnemers gestart aan Wandelmarathon, Brabanders lopen hem twee keer

OVERZICHT VVS'92 en Forza: meer punten, toch verloren

10:14 VLISSINGEN - De volleybalsters van Forza kwamen als enige van de Zeeuwse teams tot winst. Opmerkelijk was de nederlaag van de volleybalsters van VVS’92 en de mannen van Forza . Beide teams leden in een vijfsetter verlies, hoewel in vijf sets meer setpunten werden vergaard dan de tegenstander.