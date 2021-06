5 kenners over de onverwachte olympische kandidaat Dinja van Liere uit Kapelle: ‘Ineens stond ze er’

Alex van Silfhout, de bondscoach

Graag wil Alex van Silfhout meteen iets ophelderen: toen hij Dinja van Liere begin dit jaar ontbrak op zijn longlist voor de Olympische Spelen, was dat niet omdat hij haar niet in het vizier had. ,,Ik was zelf bij haar wedstrijden in Tolbert en De Meern aanwezig en zag daar met eigen ogen hoe goed ze reed”, vertelt de bondscoach. ,,Maar ik wilde de prille combinaties die ze met Haute Couture en Hermès vormt geen grote druk opleggen. Ik koos er bewust voor om Dinja rustig op te laten komen en had destijds in mijn hoofd om haar een volgende keer mee te nemen naar het Europees kampioenschap. Elke Grand Prix-combinatie heeft namelijk tijd nodig en na goede wedstrijden komen altijd dipjes. Maar na een klein dipje in Hagen klapte ze in München in één keer over de 75 procent heen. Tja, toen moest ik haar wel op de longlist zetten. Toen ik haar daarover belde, was overigens zelf ook verrast.”