25 jaar voetvolley in Vogelwaarde: van schuurfeestje tot een driedaagse

,,We hadden centjes nodig voor het zaalvoetbal, zo is het idee eigenlijk ontstaan. Het begon met wat schuurfeestjes”, weet voormalig zaalvoetballer Harold de Rijk zich nog te herinneren. De Rijk, secretaris van de Stichting Beach VoetVolley Vogelwaarde, wordt aangevuld door technisch commissielid Patrick Vonk, die belast is met de deelnemende teams en het speelschema. ,,We waren het eigenlijk beu om loten voor de Grote Clubactie te verkopen. Maar nu 25 jaar later verkopen we op het toernooi nog steeds lootjes”, vertelt de voormalig doelman van onder meer Hoek lachend.