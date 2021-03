25 jaar top-mountainbiken in Zeeland: Van Tolhoek tot Vader, van Sydney tot Tokio

VIDEOVLISSINGEN- Zeeland is een vruchtbare bodem geworden voor mountainbiken. Die lijn begon 25 jaar geleden bij Patrick Tolhoek en beleeft nu een nieuwe piek bij Milan Vader. In een minidocumentaire van Noor Dekker op de website van deze krant vertellen beiden over hun weg naar de Olympische Spelen. De één als pionier, de ander in relatieve luxe.

Patrick Tolhoek

De eerste mountainbike van Patrick Tolhoek heeft een jaar onaangeroerd in zijn schuur in Yerseke gestaan. Hij had dat rare ding gekregen van Buckler, de ploeg waar hij destijds - eind jaren tachtig - profrenner was. Hij schaamde zich ervoor. ,,Het was een raar ding. Zoiets zag je niet in Yerseke. Ik was er een bezienswaardigheid mee.’'

Maar na een jaar verstoffen veranderde dat rapido. Tolhoek moest het wel allemaal zelf uitvogelen, van kleding tot materiaal, van trainingsmethodes tot trainingslocaties. ,,Ik moest door heel Nederland reizen in mijn eentje.’'

Het bracht hem niettemin ver. Samen met Bart Brentjens werd hij het gezicht van mountainbiken in Nederland. In 1996 werd hij tweede van Nederland (achter Brentjens), in 1998 werd hij kampioen (voor Brentjens) en in 2000 deed hij zelfs mee aan de Olympische Spelen in Sydney (met Brentjens).

Volledig scherm Patrick Tolhoek. © Ed Oudenaarden

Milan Vader

De eerste mountainbike van Milan Vader was een leenfiets. ,,Ik ging kijken bij een training van X-treme in Goes en ik was gelijk verkocht. X-treme heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn carrière. Ik heb er veel plezier beleefd aan het fietsen, maar ik kon me er ook optrekken aan oudere jongens.’'

Vanaf zijn veertiende begin de olympische droom te borrelen. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen ging Vader in Limburg wonen, waar de trainingsfaciliteiten optimaal waren. Inmiddels is hij tweevoudig Nederlands kampioen.

,,Ik heb de mooiste baan van de wereld, maar het is echt niet altijd leuk. Je bent veel onderweg, in de auto en het vliegtuig. Vooral in de zomer leef ik echt uit mijn koffer.’' Maar met het oog op de Spelen in Tokio is het dat waard.

Volledig scherm Milan Vader geeft een clinic. © Peter van Trijen/pix4profs