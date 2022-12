21ste Aagtekerkerun: probeersel is uitgegroeid tot grote eindejaarswedstrijd

De 21ste Aagtekerkerun is zaterdag één van de laatste Zeeuwse hardloopwedstrijden van het jaar. Voor de afstanden van 7,5 en 13,8 kilometer hebben zich al honderden atleten ingeschreven. Er is ook nog plek voor na-inschrijvers.

De eerste editie in 2000 was een probeersel van motorclub De Pekelinge. Toen namen 70 mensen deel. Al vrij snel werd het een groot evenement. In 2019, de laatste keer dat-ie door kon gaan, waren er 570 finishers.

Het recept is in alle jaren min of meer hetzelfde gebleven: er wordt om 14.00 uur gestart op het Dorpsplein van achter een oude brandweerwagen, de deelnemers vertrekken richting de Noordzeekust en keren na een kleine of grote lus over dezelfde weg weer terug naar het dorp, waarna de coverband Joy Rock voor een feestje zorgt.

Tim van den Broeke uit Vlissingen won de laatste twee edities en heeft met 43.19 minuten ook het parkoersrecord. Bij de vrouwen is de snelste tijd - 50.22 - al sinds 2011 in handen van Anjolie Engels-Wisse uit Middelburg. Monica Sanderse uit Vlissingen finishte in 2017, 2018 en 2019 als eerste. In 2020 en 2021 was er vanwege corona geen wedstrijd.