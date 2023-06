Stockholm wil Eurovisie Songfestival organiseren in tijdelijke concerthal

Graham Norton doet presenta­tie én commentaar songfesti­val: ‘Gaat hij met een kabelbaan?’ | Eurovisie Songfesti­val 2023

Graham Norton (60) is zaterdag één van de presentatoren bij de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. De Ierse host heeft het druk want hij doet traditiegetrouw óók het commentaar voor de BBC. Hoe flikt hij dat, waarom noemt hij de avond ‘schizofreen’ en waarom zegt hij sorry tegen de stad?