Songfestival-duo Mia en Dion reageert op onzuiver livedebuut: ‘Heel erg jammer dat het niet goed was’

met videoHet livedebuut van Burning Daylight, het Nederlandse songfestivalliedje, is uitgedraaid op een teleurstelling. Mia Nicolai en Dion Cooper zongen het nummer bij een songfestivalfeestje in Madrid niet zuiver, iets dat ze wijten aan technische problemen. ,,Heel jammer dat het niet goed was”, zegt het duo in een reactie aan deze site.

Mia Nicolai en Dion Cooper hadden er lang naar uitgezien, afgelopen weekeinde was het zover: hun eerste liveoptreden met Burning Daylight, het lied dat ze samen schreven met Duncan Laurence en diens verloofde Jordan Garfield. In Sala La Riviera, een concertzaal in Madrid, kwam het tweetal samen met een aantal andere Eurovisie-deelnemers tijdens een Eurovisie pre-party, zoals er ook volgende week één is in Amsterdam: Eurovision in Concert.

Na een flink aantal interviews mochten de artiesten zaterdagavond hun liedjes brengen, in het geval van Mia en Dion ging dat niet vlekkeloos. Beiden waren ze niet toonvast waardoor het niet zuiver klonk, bij vlagen zelfs tegen het valse aan.

Quote Wij hebben en houden alle vertrouwen in Mia en Dion, we hebben ze vaak samen horen zingen en weten hoe goed ze zijn Woordvoerder van AvroTros

Meerdere landen hadden last van de techniek

In hun voordeel pleit dat ze lang niet de enigen waren die niet goed uit de verf kwamen in Madrid. Meerdere artiesten hadden last van gebrekkige technische omstandigheden. ,,Waarschijnlijk lag het aan de in-ears (de oordopjes, red.), waardoor ze geen goed geluid kregen”, zegt een woordvoerder van AvroTros, de omroep die de Nederlandse kandidaten begeleidt. ,,De techniek was gewoon niet goed en dan wordt het heel lastig. Meerdere landen hadden daar last van. Maar wij hebben en houden alle vertrouwen in Mia en Dion, we hebben ze vaak samen horen zingen en weten hoe goed ze zijn.”

Quote Helaas was het qua techniek een heel lastig optreden wat heeft geresul­teerd in een uitvoering die niet goed ging. Dat is heel erg jammer Mia Nicolai en Dion Cooper

De artiesten zelf betreurden de uitvoering van Burning Daylight, maar hadden wel genoten van de eerste kennismaking met het Eurovisie Songfestival. ,,We vonden het leuk om andere kandidaten te ontmoeten, interviews te doen met de Spaanse pers en we hebben genoten van de energie van het publiek”, vertellen ze aan deze site. ,,Helaas was het qua techniek een heel lastig optreden wat heeft geresulteerd in een uitvoering die niet goed ging. Dat is heel erg jammer.”

Revanche

Mia Nicolai en Dion Cooper krijgen komende zaterdag al een kans op revanche, dan staan ze in Afas Live bij Eurovision in Concert, een vergelijkbaar evenement. Overigens ervoeren meerdere deelnemers aan de vorige editie van Eurovision in Concert in 2022 ook technische problemen. Bij het songfestival in Liverpool is Nederland ingedeeld in de eerste halve finale, op dinsdag 9 mei.

