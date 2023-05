Ruim 2,1 miljoen mensen zien deze Nederlander wél doorgaan naar de finale

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, dit jaar in Liverpool, was daarmee het best bekeken programma van de avond. Het was wel de slechtst bekeken halve finale waarin Nederland optrad van de afgelopen jaren. In 2022 zagen ruim 2,2 miljoen mensen zangeres S10 doorgaan naar de finale. In 2019 trok de halve finale met Duncan Laurence ruim 3 miljoen kijkers. In 2020 was er geen songfestival vanwege corona. In 2021 trad de Nederlandse kandidaat Jeangu Macrooy niet op in de halve finale. Vanwege de overwinning van Duncan Laurence in 2019 was Nederland toen gastland en dus al verzekerd van een plekje in de finale.

De kijkers zagen aan het eind van dinsdagavond dat Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Finland, Tsjechië, Israël, Portugal, Zweden, Servië en Noorwegen doorgingen naar de finale aanstaande zaterdag. Het was een bonte parade van mannen met snorren in wit ondergoed (Kroatië) en knappe dansmoves (Israël) tot de fluit van Moldavië.

Burning daylight, de ballade die Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) op de draaischijf op het Eurovisiepodium vertolkten namens Nederland, zullen we in de finale niet terughoren. Hoewel de teleurstelling groot is, was er geen verdriet te bespeuren bij het tweetal.

Toch Nederlander op het podium

Ondanks de uitschakeling van Mia en Dion staat er zaterdag toch een Nederlander op het podium in de finale van het Eurovisie Songfestival. De 32-jarige Jesse Wijnans is een van de in roze gehulde dansers bij de Finse inzending van Käärijä, die de grote uitdager van de Zweedse topfavoriet Loreen lijkt te worden.

De in Breda geboren Wijnans is professioneel danser en was al te zien in tv-programma’s als Dancing with the stars, als partner van Anouk Hoogendijk, en The big show van Ruben Nicolai. Ook stond hij op het songfestivalpodium in Rotterdam, toen hij een van de dansers in het ensemble was.

