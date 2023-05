Oordopjes nodig bij tweede halve finale Songfestival: acht landen scoren twee sterren of minder

Armeense Rosa Linn scoort twee maanden na twintigste plek op Songfesti­val alsnog wereldhit

De Armeense songfestivalinzending Snap van zangeres Rosa Linn (22) wint twee maanden na het Eurovisie Songfestival nog steeds aan populariteit. Het nummer duikt dankzij TikTok en Instagram Reels in steeds meer landen op de wereld op in de streaminglijsten van Spotify en is hard op weg een van de meeste beluisterde inzendingen van dit jaar te worden.