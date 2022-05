Oekraïense presentator verslaat Songfestival vanuit schuilkelder: ‘Goede beslissing’

,,We moeten uiteraard niet constant in de bunker zitten, enkel tijdens de luchtaanvallen”, legt Timur Mirosjnytsjenko uit op Qmusic. ,,Maar helaas heeft Rusland ons geen schema gegeven.” Daarom presenteert hij het Songfestival uit voorzorg vanuit de bunker. ,,Vanwege de veiligheidsmaatregelen, maar ook zodat we niet onderbroken worden tijdens de uitzending. En dat is nodig, want gisteren begonnen de luchtalarmen tien minuten voor de show te klinken. Het was dus een goede beslissing om vanuit de bunker te presenteren.”

Toch vinden Mirosjnytsjenko en zijn team het belangrijk om dit te doen. ,,Het Songfestival is een baken van hoop voor ons”, klinkt het. ,,We moeten blijven leven, we moeten blijven doen wat we hiervoor ook al deden.” Het doet hem ook goed om naar het Songfestival te kijken, zegt hij. ,,Het voelt echt goed. We zien dat er Oekraïense vlaggen in de arena zijn, dat de artiesten ermee poseren. En we ontdekken enkele verborgen signalen van de organisatoren. Kijk maar naar het kostuum van presentator Mika: in de eerste halve finale droeg hij een blauw jasje, in de tweede een geel. Voor ons is dat een duidelijk teken: ‘We steunen jullie’. In het begin dachten we nog dat we alleen waren in deze oorlog, maar nu krijgen we echt het gevoel dat de hele geciviliseerde wereld ons steunt.”