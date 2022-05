Nederlandse producer achter Spanjes SloMo ‘supertrots’

Ian (15) is al zijn halve leven Songfesti­val-superfan, nu gaat hij er eíndelijk heen: ‘Een van de beste dingen die me is overkomen’

De 15-jarige Ian van Dijk volgt het Songfestival van jaar tot jaar op de voet. En nu is het eindelijk zo ver: de Alphenaar is vrijdag in levenden lijve bij de juryshow. ,,Dat is een van de beste dingen die me is overkomen.”

21 mei