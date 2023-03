Mia Nicolai en Dion Cooper zakken iets bij de bookmakers

De grootste kanshebber voor de winst van het Eurovisie Songfestival blijft volgens de bookmakers met stip Zweden (31 procent), dat zijn songfestivalkandidaat nog niet eens bekend heeft gemaakt. Daarna volgen Oekraïne (15 procent), Finland (13 procent) en het Verenigd Koninkrijk (5 procent). Nog niet alle landen hebben hun kandidaten en/of nummers bekendgemaakt.

Nederland maakt volgens de bookmakers tot nu toe zo’n 2 procent kans om te winnen. Dit is overigens op basis van de eerste verschuivingen, de rest van de bookmakers publiceren pas later vandaag hoe zij de kansen inschatten.

De artiesten gaan desondanks voor de winst. ,,We gaan ons niet voorbereiden voor de tiende of de vijfde plaats”, zei Cooper woensdag zelfbewust tegen deze site. Hij doet samen met Mia Nicolai in mei namens Nederland met een ballad mee aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Burning daylight, dat gisteren werd gepresenteerd, werkt na ingetogen coupletten en grotere refreinen toe naar een meeslepende, bijna schreeuwende climax. Daarin zegt het duo hun ‘oude leven’ vaarwel, waarin ze zichzelf volgens de tekst steeds ‘verloren’. Het nummer is mede geschreven door songfestivalwinnaar Duncan Laurence en diens verloofde Jordan Garfield.

Ruim 1,5 miljoen mensen zagen woensdagavond live op televisie het duo hun songfestivallied presenteren. De lancering van het nummer was live te volgen in RTL Boulevard op RTL 4 en in de talkshow Khalid & Sophie op NPO 1. Naar RTL Boulevard keken zo’n 874.000 mensen, Khalid & Sophie werd door zo’n 659.000 mensen gezien. Onze recensent schrijft dat het lied ‘meer dan voldoende kwaliteit’ heeft voor een finaleplaats, en uiteindelijk voor een plek in de top tien. De kracht van het lied: de uithalen na de coupletten, universele klanken.

Radiodj's onder de indruk

Radiodj’s Emmely de Wilt (KRO-NRCV, NPO Radio 2), Coen Swijnenberg (Radio 538) en Wim van Helden (Qmusic) zijn ook te spreken over het nummer. Swijnenberg, die in het verleden in de selectiecommissie zat, is na één keer luisteren ‘onder de indruk’. ,,Het is een goed liedje, ik had aan het begin zelfs een beetje kippenvel. Muzikaal is het dik, dik in orde.” Ook collega Emmely de Wilt zou Burning daylight draaien. ,,Het is een mooi liedje dat goed wegluistert”, zegt ze. Wel noemt ze het een ‘zwaarder nummer’. ,,Dat is echt een trend met bijvoorbeeld The Common Linnets en Duncan Laurence. Ik hoopte op wat meer explosie, wat meer kitsch.”

Wim van Helden vindt het juist een heel ‘spannend’ liedje. ,,Het is heel dynamisch doordat eerst de man begint met zingen en daarna pas de vrouw, het is niet gelijk in duetvorm.” Ook de piano vindt de dj en presentator van de podcast Top 40 Stories erg mooi. ,,De aanslag is een beetje tegen het valse aan. Een beetje hoe Chris Martin van Coldplay dat ook doet.”

De eerste echte vuurproef is op 15 april. Dan zingen Nicolai en Cooper Burning daylight voor het eerst live, tijdens Eurovision in Concert in Afas Live. Het 67e songfestival is van 9 tot 13 mei. Nicolai en Cooper strijden in de eerste halve finale om een van de tien finaleplekken.

Volledig scherm Het Nederlands songfestivalduo Mia & Dion tijdens de presentatie van het liedje voor het Eurovisie Songfestival in Liverpool. © ANP

