Laura Pausini verklaart plotselinge afwezigheid: ‘Ik had een lage bloeddruk’

Laura Pausini moest gisteren noodgedwongen een groot deel van de puntentelling aan zich voorbij laten gaan. De zangeres werd ziek, zo werd afgekondigd, maar keerde na verloop van tijd toch terug bij haar collega’s. Ze sloot de finale van het liedjesspektakel in Turijn af met haar collega’s Mika en Alessandro Cattelan, maar repte met geen woord over haar plotselinge afwezigheid. Wat er precies met de Italiaanse zangeres aan de hand was, bleef daarom voor veel kijkers en toeschouwers in de zaal een raadsel.

Na afloop van de finale - Oekraïne ging er met de winst vandoor en de Nederlandse inzending S10 werd elfde - besloot Pausini opheldering te geven over haar afwezigheid. ‘Wat een avond, jongens! Jullie hebben me zoveel liefde getoond van over de hele wereld, bedankt’, begint de presentatrice haar verhaal. Ze vervolgt: ‘Ik wil jullie ook even geruststellen en zeggen dat het goed met me gaat. Ik had last van een lage bloeddruk en daarom moest ik ongeveer twintig minuten stoppen op advies van de artsen die me hebben geholpen en die ik daarvoor heel erg bedank.’