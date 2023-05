Door de oorlog gaat Songfestival bij Finse winst waarschijnlijk niet naar Helsinki

We tekenen 10 mei 2007, een jaar nadat Lordi voor Finland het songfestival heeft gewonnen. Edsilia Rombley zingt op het podium On top of the world. Nadat ze eerder al een keer vierde is geworden, waren de verwachtingen hoog. Maar het loopt uit op een sof. Ze haalt de finale niet. Twee dagen later wint de Servische Marija Šerifović in de Hartwall Arena het Eurovisie Songfestival.



Diezelfde Hartwall Arena verkeert sinds maart 2022 in grote problemen. Zolang al kunnen muziekfans de concertzaal die plek biedt voor ruim 15.000 mensen niet meer bezoeken. Grote optredens werden verplaatst naar bijvoorbeeld het bijna tweehonderd kilometer verder gelegen Tampere. Ook de naam Hartwall Arena bestaat niet meer, de drankgigant trok zich na 25 jaar sponsorschap terug en tegenwoordig heet de concertzaal Helsinki Halli.

Lees verder onder het optreden van Edsilia Rombley in de Hartwall Arena in Helsinki.

Oligarchen

Dat heeft alles te maken met de Russische eigenaren Gennady Timchenko en Boris Rotenberg. De twee oligarchen werden op de sanctielijst van het Verenigd Koninkrijk gezet, vlak nadat de oorlog in Oekraïne begon. Er wordt al tijden een nieuwe eigenaar gezocht, maar dat gaat niet gemakkelijk. Door de sanctielijst kunnen er geen zaken worden gedaan met de twee Russen die dicht bij Vladimir Poetin staan.



Sanna Forsström, die gaat over de promotie van de stad Helsinki en de evenementen die het organiseert, maakt zich zorgen. ,,Deze situatie heeft invloed op het concurrentievermogen van Helsinki en Finland. We bevinden ons nu in een situatie waarin bepaalde evenementen Finland mijden en zelfs niet meer naar Tampere komen.”



Dat zal voor het Eurovisie Songfestival niet gelden, mocht Finland winnen dan lijkt Tampere met een in 2021 gloednieuw opgeleverde arena een uitstekend alternatief. Maar de bewoners in Helsinki zien dan weer een groot evenement aan hun neus voorbij gaan. Het wereldkampioenschap ijshockey vond bijvoorbeeld ook in het noordelijker gelegen Tampere plaats.

Nederlands tintje

Maar of Finland überhaupt mag nadenken over een organisatie van het Eurovisie Songfestival ligt in handen van Käärijä. Hij zette dinsdagavond al met het opzwepende Cha Cha Cha de zaal in vuur en vlam en lijkt favoriet bij het publiek. Er is overigens ook nog een Nederlands tintje aan de act, want danser Jesse Wijnans is een Nederlander. Of Käärjä en Wijnans ook bij de vakjury genoeg stemmen krijgen om het Zweedse songfestivalicoon Loreen te verslaan, weten we pas zaterdagavond ver na middernacht als de uitslag bekend wordt.

