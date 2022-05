Dit is het tijdstip waarop S10 in actie komt en zo laat wordt de uitslag van Songfestival verwacht

Laten we beginnen met Nederlands trots. S10 staat als elfde op het programma vanavond in PalaOlimpico in Turijn. Gisteren tijdens de repetities betekende die plek dat ze iets na 22.00 uur in actie kwam. We adviseren daarom als je haar optreden wil zien iets voor 22.00 uur in te schakelen. Voordeel is dat je dan mogelijk ook nog twee andere favorieten mee kan pakken. Als negende is het namelijk de beurt aan thuisland Italië en als tiende mag Chanel haar dansmoves laten zien op de hit SloMo voor Spanje. Na Nederland is er trouwens meteen weer een favoriet te horen, dan volgt namelijk het optreden van Oekraïne. Al wekenlang staat Kalush Orchestra afgetekend bovenaan bij de bookmakers, mede door de oorlog in het land. Daarvoor stonden ze op een vijfde plek. Inmiddels geven de bookmakers de groep een kans van 60 procent op de eindoverwinning. Wellicht niet het beste liedje, maar uiteraard wel een bijzonder optreden.

Andere kanshebbers

Dan zijn er nog twee kanshebbers, volgens de bookmakers. Cornelia Jakobs maakte in de tweede halve finale indruk met haar uitvoering van Hold me closer. Gisteren tijdens de repetities voegde ze daar nog een extra modulatie aan toe aan het einde van het nummer en inmiddels is ze terug te vinden op de tweede plek bij de bookies. Haar optreden zal rond kwart voor elf plaatsvinden. Een kwartiertje later is het de beurt aan Sam Ryder met Space man voor het Verenigd Koninkrijk. Met zijn torenhoge noten waar je inderdaad een ruimtereis voor nodig hebt en de hitgevoelige melodie, is hij zeker ook een kanshebber.



Als je denkt dat we meteen door kunnen met de uitslag, dan heb je het mis. Eerst moet er natuurlijk nog gestemd worden. In de tussentijd worden we vermaakt met optredens van Måneskin (die gisteren overigens ontbraken bij de juryshow) en Mika. Wie de nieuwe single van de Italiaanse rockers wil horen, moet iets voor half 12 goed opletten.



Jeangu Macrooy zal rond middernacht de jurypunten voor Nederland doorgeven. En daarna krijgen we ook nog de punten van alle andere deelnemende landen. Aan het eind komen hier gezamenlijk alle publieksstemmen overheen. De hele uitslag neemt bijna een uur in beslag. Gisteravond werd om 0.58 uur de - toen nog fictieve - winnaar bekend. Dit tijdstip is onder voorbehoud, omdat de organisatie vanwege de tijd mogelijk nog een onderdeel zal schrappen.