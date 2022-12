Zwin Natuur Park pakt uit met extra beleving tijdens kerstvakantie

Heel wat vogels brengen de winter door in het Zwin. Voor veel soorten watervogels is het Zwin een heel belangrijk gebied. Honderden ganzen, eenden en steltlopers komen uit het Hoge Noorden naar hier afgezakt. De gebieden waar ze in de zomer broeden en waar ze veel voedsel kunnen vinden, zijn ’s winters guur en voedselarm. Met de Zwinuitbreiding genieten die watervogels van ruim 100 hectare extra waar ze voedsel en rust kunnen vinden. In een sfeervol kader loodst een Zwingids bezoekers langs de mooiste plekjes van het natuurgebied. De wandeling wordt afgesloten met een warme chocolademelk of een glühwein in Zwinbistro ‘The Shelter’. Voor de wandeling is online reserveren nodig, dat kan via de website.