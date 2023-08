Zonnig Zomer Festival in Truzement laat jong en oud ongedwongen genieten

Twee dagen festival met tien bands, gratis te bezoeken op de gezellige Markt van Retranchement. Hoe kan dat blijven bestaan in dure tijden? ,,Sponsors die ons trouw blijven. In Retranchement zijn niet veel bedrijven, maar ondernemers uit heel de streek ondersteunen ons. En verder moeten we het hebben van de drankomzet. Met mooi weer en, schat ik, meer dan duizend bezoekers over twee dagen moet dit een mooie editie zijn”, zegt een tevreden Kamphuis zondagmiddag. Met een lekker zonnetje en een vol veld durfde de programmeur wel te beloven dat er volgend jaar een nieuwe editie van het Zomer Festival is.