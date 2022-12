Wordt verpleegster Kim (39) van AZ Sint-Jan de ‘Nurse of the Year’?

De sector gaat daarin op zoek naar de beste verpleegkundigen, zorgkundigen en zorgteams binnen de categorieën ziekenhuis, thuiszorg, ouderenzorg en andere. De top twee per categorie stoot vervolgens door naar de testfase, waar er door een vakjury zal worden beoordeeld op technische vaardigheden en teamcapaciteiten. Kim Dumazy uit Brugge is al vele jaren actief als verpleegkundige. Haar verhaal is apart, omdat ze twaalf jaar geleden werd getroffen door een herseninfarct. Ze moest anderhalf jaar revalideren. Nu werkte ze voor de mobiele ploeg van AZ Sint-Jan in Brugge.