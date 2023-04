Wordt de Zwinstreek een landschapspark? ‘Dat is goed voor toerisme, voorzieningen en omgeving’

Derde Divisie Zutterman is berouwvol: ‘Ik laat mijn team in de steek’

Artuur Zutterman werd zaterdag bij Hoek gezien als een mogelijke sleutel tot het succes, maar de verdediger gooide één minuut voor rust de deur onwrikbaar in het slot. De Belg kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding. Met tien tegen elf kon Hoek het in Veenendaal in de tweede helft uiteindelijk niet bolwerken tegen Dovo: 1-0.