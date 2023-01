Winnaars kerstactie krijgen 13.000 euro aan prijzen

Knokke-Heist/Blankenberge AZ Zeno ontvangt internatio­naal kwaliteits­la­bel Qualicor

AZ Zeno behaalt voor de tweede keer het kwaliteitslabel van Qualicor Europe. Het is een internationaal label dat wordt toegekend aan ziekenhuizen die kunnen aantonen dat ze veilige zorg bieden. Het is de tweede keer dat AZ Zeno dit label behaalt. Een eerste keer was in 2018, toen nog onder de naam NIAZ.

23 januari