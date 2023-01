Werken Leopoldlaan (N9) gaan volgende week nieuwe fase

De wegenis aan de zuidzijde is zo goed als klaar. “Maandagavond 30 januari vanaf 20 uur wordt de signalisatie aangepast zodat het verkeer van Eeklo richting Maldegem op de nieuw aangelegde wegenis rijdt”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Verkeer, inclusief fietsers, van Maldegem richting centrum Eeklo volgt nog steeds de omleiding die al enkele maanden in voege is. Fietsers komende van Eeklo kunnen wel gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad aan de zuidzijde van de Leopoldlaan, te bereiken via de Sint-Jansdreef. De verkeerssituatie blijft dus grotendeels dezelfde met die nuance dat het verkeer nu aan de zuidzijde zal rijden in plaatse van de noordzijde.”