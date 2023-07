Weitjerock: klein genoeg voor veel gezelligheid en groot genoeg voor optredens van klinkende namen

Slachtof­fer overval Troepje ligt niet wakker, maar ziet vooral de ‘verborgen goede kant’ van veel mensen

Cor van Aerde is ruim een maand na de overval in zijn zaak in Terneuzen wat alerter. Als hij de luide deurbel hoort, monstert hij de binnentredende klant van Troepje eerst even. Maar bang is hij niet.