Wat doet grenspaal 369 in Emmadorp? Cafébazin Gina van Het Verdronken Land verlegt de grenzen

Een grenspaal midden in een café is natuurlijk al bijzonder, maar bezoekers van het leukste huiskamercafé van de hele wereld met flink wat historisch besef, staan helemaal raar te kijken. Het betreft namelijk de befaamde grenspaal 369. Dat is de allerlaatste markering van de Nederlands-Belgische grens tussen Limburg en Zeeland. Nummer 1 staat in Vaals, de laatste, nummer 369, bij Cadzand. Of, daar zou hij dan toch moeten staan.