Vredeslicht verlaat Brugge voor Zeebrugge

FOTOSERIE Schaats­pret: Zeeland geniet ervan zolang het nog kan

De dooi nadert, maar zolang het kan geniet schaatsminnend Zeeland van het gekraak van natuurijs onder de ijzers. Op tal van plassen en ondergespoten plekken is het zaterdag glijden, vallen en weer opstaan geblazen. Een impressie van de schaatspret, die misschien juist wel zo groot is omdat het maar voor heel even is.

17 december