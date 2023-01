Vorig jaar 658 baby’s in Eeklo: Amélie, Féline en Noah de populairste namen

Knokke-Heist Compagnie Het Zoute en Agentschap Natuur & Bos bestrijden woekerplan­ten in de Royal Zoute Golf in Knok­ke-Heist

Compagnie Het Zoute en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid verwijderen de komende jaren woekerplanten in de Vlaamse kustduinen. Via het project ‘Life Dunias’ geeft men zo Europees beschermde duinnatuur de kans zich te herstellen. Dat is ook het geval in de Royal Zoute Golf Club in Knokke-Heist.

11 januari