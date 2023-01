Vooruit tegen verkoop seniorenflats: “Verkopen is verliezen. Stad maakt zich vleugellam”

Museum Aardenburg kostte een miljoen euro, maar is nog steeds niet open: ‘Heel frustre­rend’

Cultuurforum Aardenburg blijft voorlopig een museum zonder stukken. De opening is al meerdere keren uitgesteld doordat de klimaatbeheersing niet in orde is. ,,Heel frustrerend”, zegt museumvoorzitter Steve Martin.

10 januari