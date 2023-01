Vijftiger krijgt voorwaardelijke celstraf voor speedbezit: "Zaak startte aanvankelijk met bijna fatale overdosis”

De beklaagde belde in augustus 2020 de hulpdiensten op, nadat een kennis een overdosis cocaïne had genomen. Het gerecht startte een onderzoek op naar de leverancier van de drugs, aangezien het leven van het slachtoffer aan een zijden draadje hing. B.N. zou uiteindelijk buiten vervolging worden gesteld door de raadkamer.

Eind vorig jaar moest hij zich toch nog voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor drugsbezit. Op 25 juni 2021 werd B.N. een eerste keer betrapt in Zuienkerke tijdens een actie van de politie en het Agentschap Natuur en Bos, terwijl hij aan het vissen was. De man had een spuit in z’n rugzak zitten met 1 milliliter speed erin. Op 1 december 2021 liep hij nog eens tegen de lamp in Knokke. B.N. was op bezoek bij een kennis, toen er een huiszoeking werd uitgevoerd. Hij bleek opnieuw 1,69 gram speed op zak te hebben.