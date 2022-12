VIDEO. Vaporshop Maldegem officieel geopend: “Ideaal om klassieke sigaret te vervangen door gezonder alternatief”

Winkelverantwoordelijke Maxim Delcourt en zaakvoerder Stephane De Coninck zijn klaar om voortaan van maandag tot zaterdag klanten te verwelkomen, telkens van 10 tot 18 uur. “Bij Vaporshop Maldegem kan elke roker terecht voor een professioneel advies om de klassieke sigaret te vervangen door een gezonder alternatief, de elektronische sigaret”, zegt Stephane De Coninck, een geboren en getogen Maldegemnaar. “We verkopen zowel de toestellen als de liquids. Vaporshop is een keten met ondertussen een vijftigtal winkels in Vlaanderen. Wij zetten in op lokale producten. Meer dan tachtig procent van de liquids die je bij Vaporshop vindt, worden lokaal geproduceerd. Veiligheid en kwaliteit staan bij ons voorop.”