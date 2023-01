Veroordeelde oplichter legt valse loonfiches voor om studio in Knokke te kunnen huren

Knokke-Heist Bomen in Sparren­dreef en Kragendijk worden vervangen door duurzamere soorten

In het kader van het gemeentelijk bomenplan worden binnenkort de bomen aan de inkom van de golf in de Sparrendreef en in de Kragendijk vervangen. Een 40-tal zwaar gekandelaberde esdoorns in de Sparrendreef worden vervangen door groenblijvende steeneiken. Een 200-tal bolacacia’s in de Kragendijk maken plaats voor zuileiken. Bij het verwijderen van elke boom, wordt meteen een andere aangeplant zodat de omwonenden en passanten nauwelijks hinder zullen ondervinden van putten en omgewoelde grond.

6 januari