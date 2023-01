Van stevige beats in Eeklo tot lachen met Steven Goegebeur in Deinze: dit zijn onze vijf weekendtips

Nathalie uit Sas van Gent kan al twee weken de deur niet meer uit, doordat haar elektri­sche rolstoel kapot is

Nathalie Dierick (50) uit Sas van Gent is mobiel dankzij een elektrische rolstoel. Maar die is sinds twee weken kapot. Snel repareren gaat niet. En dus zit Nathalie samen met haar hulphond Oda al die tijd al ‘gevangen’ in haar appartementje op twee hoog.

24 januari