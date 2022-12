Van circus tot bezoekje aan de kerstman: dit zijn onze weekendtips voor het Meetjesland en regio Deinze

BRUGGE Brugse Vanessa Trio (45) stelt tentoon in KMSKA en veilt kunstwerk voor de Warmste Week: “Wimpers en ogen zijn erg belangrijk, zo lokken mijn figuurtjes emoties uit”

De Brugse Vanessa Trio (45) mag binnenkort een maand lang exposeren in het pas gerenoveerde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. De kunstenares achter Nessie Trio Art maakt vrolijke creaties in paperclaypasta, die ze zelf ontwikkelde. In het kader van de Warmste Week veilt ze nu ook haar interpretatie op ‘De Aanbidding door de Koningen’ van Rubens, een werkje met een bijzondere betekenis.

14 december